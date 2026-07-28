Капитализация SpaceX рухнула до уровня стоимости компании Tesla

Рыночная капитализация компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска с июня потеряла более 1,2 триллиона долларов, сравнявшись со стоимостью производителя электромобилей Tesla. Об этом сообщил телеканал CNBC .

«В понедельник акции SpaceX падали в цене 13-ю сессию подряд из последних 16, потеряв более 1% и закрывшись на отметке 113,50 доллара», — говорится в материале.

При этом в июне максимальная цена за акцию составляла 225,6 доллара. Мелкие спекулянты продолжили покупать колл-опционы, предполагая, что падающие акции удвоятся в цене. В понедельник, 27 июля, трейдеры скупили 106 тысяч колл-опционов.

Маск ранее опубликовал пост в соцсети X, назвав себя бывшим триллионером. Его состояние сократилось примерно на 130 миллиардов долларов спустя несколько недель после того, как он стал первым в мире триллионером.