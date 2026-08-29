SpaceX построит в Луизиане космодром для тысяч запусков Starship

SpaceX вложит $100 млрд в новый Starbase для запусков Starship в Луизиане

Компания SpaceX построит в Луизиане новый космодром Starbase, рассчитанный на тысячи полетов сверхтяжелой ракеты Starship ежегодно. Компания планирует инвестировать в проект не менее 100 миллиардов долларов и создать более трех тысяч рабочих мест.

Соглашение о строительстве SpaceX заключила с губернатором штата Джеффом Лэндри. Космодром появится в округе Вермилион на юге Луизианы. Работы должны начаться в 2027 году, первый запуск Starship запланирован на 2029-й.

Новый Starbase получит собственные мощности для производства ракетного топлива и электроэнергии, комплекс подготовки космических кораблей, аэропорт и глубоководную портовую инфраструктуру.

SpaceX также намерена привлекать местных специалистов и участвовать в восстановлении береговой линии и водно-болотных угодий Луизианы. Сейчас все испытательные запуски Starship компания проводит со своего космодрома Starbase в Техасе.