Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой он пожимает руку российскому лидеру Владимиру Путину. Он выложил снимок в Truth Social .

«Мой друг», — подписал фото американский лидер.

Трамп опубликовал и другие снимки, на которых он пожимает руку президенту России. Также американский лидер поделился фотографиями с трехстороннего саммита России и Китая, прошедшего на полях саммита АТЭС в Шэньчжане.

До этого американский лидер назвал фантастическими отношениями с Путиным, отметив, что благодаря этому Америка в безопасности. При этом добавил, что не стал бы называть Путина другом США, так как высказался только о личных взаимоотношениях. Кроме того, Трамп отмечал, что США, Россия и Китай являются самыми могущественными странами мира, особенно в технологическом плане.