Трамп назвал Рубио и Вэнса возможными кандидатами в президенты от республиканцев

Лидер США Дональд Трамп высказался о президентской гонке 2028 года, отметив, что возможными кандидатами на пост главы государства от Республиканской партии могут стать вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News .

«Что касается республиканцев, есть несколько человек, которые могут быть очень хорошими. Безусловно, Джей Ди и Марко тоже здесь. Они делают фантастическую работу и очень популярны», — сказал глава Белого дома.

С демократической стороны Трамп указал на сильные позиции члена Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес. Она представляет прогрессивное крыло партии, известна своими социалистическими взглядами. При этом Трамп не исключил, что может появиться неизвестный кандидат.

Ранее Трамп заявил, что планирует добиться более масштабного перемирия между Россией и Украиной.