Президент США Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации обходят стороной тему закупок российских энергоносителей Евросоюзом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети американского лидера.

По словам Трампа, ЕС потратил на российские энергоресурсы 250 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что «фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории».

Он также отметил, что сделка с Россией по дизельному топливу была правильным решением для американского народа.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с 360.ru заявил, что главная цель соглашения Москвы и Вашингтона заключается в достижении политического и информационного эффекта перед промежуточными выборами в Конгресс.