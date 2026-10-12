360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Трамп обвинил СМИ в сокрытии трат Европы на энергоресурсы России

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации обходят стороной тему закупок российских энергоносителей Евросоюзом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети американского лидера.

    По словам Трампа, ЕС потратил на российские энергоресурсы 250 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что «фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории».

    Он также отметил, что сделка с Россией по дизельному топливу была правильным решением для американского народа.

    Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с 360.ru заявил, что главная цель соглашения Москвы и Вашингтона заключается в достижении политического и информационного эффекта перед промежуточными выборами в Конгресс.

    Читайте также

    Трамп допустил создание военной базы США на территории Литвы

    США ужесточили санкции против Кубы

    В греческом порту нашли сотни бомб времен Второй мировой войны

    Латвийские фермеры раскритиковали «зубы дракона» у границы с Россией

    Хуситы атаковали объекты Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе

    США пригрозили остановить поставки оружия Украине — FT

    Люди массово отравились на свадьбе в Азербайджане

    Флавио Болсонару обошел Лулу да Силву в первом туре выборов в Бразилии

    Carlos Moura

    Что за лев этот тигр. Стамбульская кошка спасла квартиру от четверых грабительниц

    Потоп заставил жителей Нью-Йорка пересесть на байдарки, в городах плавают лисы