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    Люди массово отравились на свадьбе в Азербайджане

    Число пострадавших от отравления в Азербайджане увеличилось до 92

    Фото: РИА «Новости»

    После отравления на свадьбе в городе Кюрдамир в Азербайджане госпитализировали 92 человека. Об этом сообщил телеканал TodayPress.

    Свадьбу праздновали в одном из предприятий общественного питания. Расследование по факту случившегося начала прокуратура. В кафе взяли пробы продуктов и назначили экспертизы.

    Всем госпитализированным оказали необходимую помощь, они проходят лечение амбулаторно.

    Ранее массовое отравление произошло в спортивной школе в Уфе. Недомогание почувствовали несколько участников первенства России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. После сообщений об отравлении Роспотребнадзор запустил эпидемиологическое расследование.

    Сотрудники ведомства взяли пробы биоматериалов от заболевших и персонала, а также пищевой продукции, сырья и смывов. В Роспотребнадзоре добавили, что риска распространения инфекции нет.