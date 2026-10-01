Люди массово отравились на свадьбе в Азербайджане
Число пострадавших от отравления в Азербайджане увеличилось до 92
После отравления на свадьбе в городе Кюрдамир в Азербайджане госпитализировали 92 человека. Об этом сообщил телеканал TodayPress.
Свадьбу праздновали в одном из предприятий общественного питания. Расследование по факту случившегося начала прокуратура. В кафе взяли пробы продуктов и назначили экспертизы.
Всем госпитализированным оказали необходимую помощь, они проходят лечение амбулаторно.
Ранее массовое отравление произошло в спортивной школе в Уфе. Недомогание почувствовали несколько участников первенства России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. После сообщений об отравлении Роспотребнадзор запустил эпидемиологическое расследование.
Сотрудники ведомства взяли пробы биоматериалов от заболевших и персонала, а также пищевой продукции, сырья и смывов. В Роспотребнадзоре добавили, что риска распространения инфекции нет.