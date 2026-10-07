В греческом порту нашли сотни бомб времен Второй мировой войны

Сотни неразорвавшихся снарядов обнаружили в порту греческих Салоников. Об этом сообщил телеканал ERT .

По информации канала, бомбы и военные материалы нашли при строительстве нового пирса. Снаряды обнаружили в ходе работ и обследования морского дна.

Предположительно, речь идет о боеприпасах времен Второй мировой войны. Администрация порта обратилась к властям с просьбой помочь вывезти бомбы.

В сентябре в подмосковном Чехове обезвредили две 50-килограммовые авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили во время дорожных работ.

Весной на одной из строительных площадок неподалеку от Парижа обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны. Из-за этого во французской коммуне Коломб эвакуировали около 15 тысяч человек.

Тогда же в Карелии нашли фрагменты американского истребителя, который также использовали в годы Второй мировой войны.