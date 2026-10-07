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    В греческом порту нашли сотни бомб времен Второй мировой войны

    Фото: Публичное достояние

    Сотни неразорвавшихся снарядов обнаружили в порту греческих Салоников. Об этом сообщил телеканал ERT.

    По информации канала, бомбы и военные материалы нашли при строительстве нового пирса. Снаряды обнаружили в ходе работ и обследования морского дна.

    Предположительно, речь идет о боеприпасах времен Второй мировой войны. Администрация порта обратилась к властям с просьбой помочь вывезти бомбы.

    В сентябре в подмосковном Чехове обезвредили две 50-килограммовые авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили во время дорожных работ.

    Весной на одной из строительных площадок неподалеку от Парижа обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны. Из-за этого во французской коммуне Коломб эвакуировали около 15 тысяч человек.

    Тогда же в Карелии нашли фрагменты американского истребителя, который также использовали в годы Второй мировой войны.

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