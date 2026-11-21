По всей Франции в субботу, 21 ноября, прошли акции протеста против удорожания стоимости жизни, число участников которых достигло почти 83 тысяч человек. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД республики.

Во Франции в очередной раз прошли общенациональные демонстрации. К ним присоединились профсоюзы, студенческое объединение Union tudiante и «желтые жилеты». Самая крупная акция — марш в Париже, где 21,5 тысячи человек прошли от площади Республики до площади Нации.

Демонстрация в Париже прошла без происшествий, но после ее завершения полицейские с дубинками и щитами начали вытеснять оставшихся участников акции в сторону — к выходу на согласованные улицы и станции метро. Против несогласных силовики применили слезоточивый газ.

Всего в субботу французские акции протеста собрали 82,5 тысячи человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа умирает. Он предположил, что Франция и Италия не смогут справиться с текущими потрясениями, в том числе с протестами.