Путин прибыл в Туркменистан на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщил ТАСС .

Визит продлится 8–9 октября. Глава государства примет участие в заседании глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите в зоне «Аваза».

Заседание глав государств СНГ начнется 9 октября около 10:00. На саммит приедут лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Вечером 8 октября делегации посетят фестиваль национальных блюд. Затем состоится официальный прием от имени Сердара Бердымухамедова.

У Путина запланированы переговоры с туркменским лидером и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ранее Ушаков анонсировал эту поездку, уточнив, что лидеры стран обсудят три основных вопроса, в том числе взаимодействие государств в рамках СНГ.