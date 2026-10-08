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    Путин прибыл в Туркменистан на саммит СНГ

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщил ТАСС.

    Визит продлится 8–9 октября. Глава государства примет участие в заседании глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите в зоне «Аваза».

    Заседание глав государств СНГ начнется 9 октября около 10:00. На саммит приедут лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

    Вечером 8 октября делегации посетят фестиваль национальных блюд. Затем состоится официальный прием от имени Сердара Бердымухамедова.

    У Путина запланированы переговоры с туркменским лидером и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Ранее Ушаков анонсировал эту поездку, уточнив, что лидеры стран обсудят три основных вопроса, в том числе взаимодействие государств в рамках СНГ.

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