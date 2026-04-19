Россия и Туркмения подтвердили настрой на укрепление партнерства

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с туркменским коллегой Рашидом Мередовым на полях Анталийского дипломатического форума. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

«Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Туркменистаном и Россией», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Пятый Анталийский дипломатический форум начал работу 17 апреля и собрал более тысячи журналистов со всего мира. В нем участвуют главы 22 государств, 39 глав МИД, более 50 министров, 14 вице-премьеров и вице-президентов, 79 представителей международных организаций и более 500 высокопоставленных участников. Лавров представлен как почетный гость мероприятия.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что отношения государств продолжат развиваться в формате стратегического партнерства на благо региональной стабильности и интересов народов двух стран.