Звезду «Великолепного века» задержали в Турции в рамках антинаркотического рейда

NTV: в Турции задержали актера Ениса Арыкана в рамках антинаркотического рейда

Актера Ениса Арыкана и актрису Берен Саат задержали в рамках антинаркотической операции в Турции. Об этом сообщил телеканал NTV .

Утром 11 июня стамбульская полиция провела очередной антинаркотический рейд по делу о потреблении, хранении и сбыте наркотиков в среде деятелей кино и шоу-бизнеса. В итоге поймали 22 человека.

Среди задержанных — поп-исполнитель Кенан Догулу, а также актриса Берен Саат, прославившаяся в сериалах «Запретная любовь», «В чем вина Фатмагюль?», «Великолепный век. Империя Кесем».

Кроме того, в полицейский участок доставили артиста Ениса Арыкана, ставшего широко известным благодаря проекту «Девушка за стеклом», а также блогера Керимджана Дурмаза.

В Турции последние месяцы систематически проходят масштабные рейды по борьбе с наркотиками.

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