В грузовике в Псковской области нашли более 23 килограммов гашиша

Таможенники и сотрудники управления ФСБ по Псковской области нашли свыше 23 килограммов гашиша в грузовике в пункте пропуска Бурачки. Об этом сообщила начальник пресс-службы Северо-Западного таможенного управления Вера Филиппова.

В ведомстве уточнили, что машина с запрещенными веществами ехала из Латвии. Стоимость изъятой партии наркотиков составляет более 40 миллионов.

Управлял грузовиком 48-летний иностранец. Таможенники во время сканирования транспорта заметили посторонние вложения в технологических полостях тягача. Дальнейший осмотр показал, что в машине находились 250 прямоугольных брикетов зелено-коричневого цвета с характерным запахом.

«Мужчина пояснил, что хотел подзаработать и по заказу подельников забрал свертки в лесу на территории Латвии», — отметили в таможенном управлении.

Иностранца отправили под стражу, против него возбудили уголовное дело.

Ранее в Одинцове задержали россиянина, подозреваемого в производстве наркотиков.