Ученые связали детские травмы с депрессией и насилием у молодежи

Пережитые в детстве четыре и более неблагоприятных события повышают риски депрессии, суицидальных мыслей, употребления тяжелых наркотиков и межличностного насилия у молодежи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне в журнале JAMA Network Open.

Ученые изучили данные 1850 молодых людей со средним возрастом 19 лет по 21 фактору риска, включая обстановку в семье, буллинг, дискриминацию и небезопасность района.

Наиболее сильную связь с проблемами в начале взрослой жизни показали эмоциональное и сексуальное насилие, дискриминация и свидетельство домашнего насилия.

Первый автор работы профессор Джефф Темпл подчеркнул, что своевременная помощь в период перехода к взрослой жизни помогает предотвратить закрепление негативных последствий детских травм.