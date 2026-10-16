В США рассказали, кто приказал ограничить Starshield для ВСУ
Reuters: приказ ограничить Starshield для ВСУ отдали в Белом доме
Приказ ограничить работу спутниковой системы Starshield на Украине поступил в Пентагон из Белого дома. Об этом сообщило агентство Reuters.
По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, указание не исходило лично от президента США Дональда Трампа. Кто конкретно отдал распоряжение, не уточнили.
Накануне конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик пригрозил, что намерен добиваться приостановки финансирования федеральных ведомств, если подтвердится, что власти ограничили доступ к Starlink украинским военным.
Starshield — разработанная для военных целей компанией система спутниковой связи с включенными спецсредствами защиты. Ее использование, в отличие от коммерческого Starlink, напрямую контролирует американское правительство.
ВСУ используют Starshield в частности для управления наиболее скоростными БПЛА.
Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что использование Starlink для наступательных военных действий неуместно для коммерческой компании.