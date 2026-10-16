В США рассказали, кто приказал ограничить Starshield для ВСУ

Reuters: приказ ограничить Starshield для ВСУ отдали в Белом доме

Приказ ограничить работу спутниковой системы Starshield на Украине поступил в Пентагон из Белого дома. Об этом сообщило агентство Reuters .

По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, указание не исходило лично от президента США Дональда Трампа. Кто конкретно отдал распоряжение, не уточнили.

Накануне конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик пригрозил, что намерен добиваться приостановки финансирования федеральных ведомств, если подтвердится, что власти ограничили доступ к Starlink украинским военным.

Starshield — разработанная для военных целей компанией система спутниковой связи с включенными спецсредствами защиты. Ее использование, в отличие от коммерческого Starlink, напрямую контролирует американское правительство.

ВСУ используют Starshield в частности для управления наиболее скоростными БПЛА.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что использование Starlink для наступательных военных действий неуместно для коммерческой компании.