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    Маск ответил на претензии Украины из-за ограничений работы Starlink

    Маск: Starlink недопустимо использовать для наступательных операций

    Фото: РИА «Новости»

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на заявления украинской стороны по поводу ограничений на работу терминалов Starlink. Об этом он написал в X.

    Маск обратил внимание, что Starlink — это коммерческая служба, которая принадлежит и контролируется SpaceX.

    «Использование Starlink ограничено гражданской или оборонительной деятельностью и не может быть использовано для наступательных военных действий, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании», — заявил основатель SpaceX.

    Он также пояснил разницу между гражданской сетью и военной системой Starshield. По словам Маска, Starshield принадлежит и управляется американским правительством. Ограничения скорости и режимы ее использования устанавливают Минобороны США.

    Ранее экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что SpaceX в очередной раз ограничила скорость работы терминалов Starlink для ВСУ.

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