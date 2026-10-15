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    «Бойня продолжится». Маск призвал Зеленского к отставке

    Маск заявил, что Зеленскому пора в отставку

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора уйти в отставку. Об этом заявил американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск в соцсети X.

    Один из пользователей платформы отметил, что главный страх Зеленского — завершение боевых действий и проведение выборов президента.

    «И так бойня продолжится. Зеленскому время уйти», — написал в ответ Маск.

    Официально полномочия Зеленского в качестве главы государства истекли 20 мая 2024 года, но очередные выборы проводить не стали. На Банковой утверждали, что голосование невозможно до окончания военного положения.

    Ранее Маск ответил на претензии Украины по поводу ограничений работы терминалов Starlink.

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