Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск поддержал слова президента США Дональда Трампа о том, что власть на Украине следует сменить. Об этом он заявил в соцсети X .

«Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», — отметил Маск.

Ранее Трамп заявил журналистам, что украинский лидер Владимир Зеленский мог много раз урегулировать конфликт, но не сделал этого.

По мнению главы Белого дома, Украине стоит найти нового президента. Также он потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ.

Накануне Зеленский упрекнул Трампа в слабости после соглашения США и России на поставки дизтоплива. Такое заявление сильно удивило боксера и сторонника американского лидера Майка Тайсона. Как отметил журналист Александр Юнашев, этим поступком украинский президент нажил себе нового врага.