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    Сикорский пригрозил Маску после ограничения работы Starlink для ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил владельца SpaceX Илона Маска в политических играх после ограничения работу Starlink для ВСУ. Министр опубликовал пост в соцсети X.

    «Эй, Илон Маск, здоровяк, ты опять лезешь в политику со своей продукцией? Мы, твои европейские клиенты, следим за тобой», — предупредил Сикорский.

    Он прикрепил к сообщению ссылку на публикацию украинского СМИ под заголовком «„Это не может быть совпадением“ — доступ к Starlink на Украине ограничен без предупреждения, заявляет советник Зеленского».

    Ранее экс-советник министра обороны страны Сергей Стерненко сообщил, что SpaceX в очередной раз ограничила скорость работы терминалов для ВСУ. По его словам, связь начинает исчезать на скорости 60-70 километров в час.

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