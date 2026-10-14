Сикорский пригрозил Маску после ограничения работы Starlink для ВСУ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил владельца SpaceX Илона Маска в политических играх после ограничения работу Starlink для ВСУ. Министр опубликовал пост в соцсети X .

«Эй, Илон Маск, здоровяк, ты опять лезешь в политику со своей продукцией? Мы, твои европейские клиенты, следим за тобой», — предупредил Сикорский.

Он прикрепил к сообщению ссылку на публикацию украинского СМИ под заголовком «„Это не может быть совпадением“ — доступ к Starlink на Украине ограничен без предупреждения, заявляет советник Зеленского».

Ранее экс-советник министра обороны страны Сергей Стерненко сообщил, что SpaceX в очередной раз ограничила скорость работы терминалов для ВСУ. По его словам, связь начинает исчезать на скорости 60-70 километров в час.