Ситуацию внутри США назвали предметом озабоченности всего мира

Песков назвал насилие в США во время кампании предметом озабоченности всего мира

Насилие на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании в США стало предметом озабоченности для всего мира, в том числе России. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«США — самая мощная страна в военном плане, государство с крупнейшей экономикой мира. Они тратят на нужды Минобороны в разы больше средств, чем все страны вместе взятые. Разумеется, когда насилие начинает превалировать в ходе предвыборной кампании, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе России», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться во внутреннюю политику США. При этом Песков добавил, что в Кремле продолжат внимательно следить за происходящим в президентской гонке в Штатах.

Ранее Песков сообщил, что Путин не связывался с Дональдом Трампом после покушения на предвыборном мероприятии с Пенсильвании.