В Кремле подчеркнули, что не собираются вмешиваться во внутреннюю политику США

Песков: Россия не вмешивалась во внутриполитические процессы США и не планирует

Фото: РИА «Новости»

Россия не планирует вмешиваться во внутреннюю политику США. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США», — подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что в Кремле внимательно следят за происходящим.

Ранее в Кремле пообещали наблюдать за президентской гонкой в США и отслеживать, кто одержит победу на выборах и сможет ли этот человек вступить в должность.

А директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад четыре года назад лгал о влиянии России на президентские выборы в США и теперь повторяет эту версию.

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