«Приманка». На Украине ТЦК использовали девушек для мобилизации

Украинские военкомы в одной из схем для мобилизации использовали в качестве «приманки» для мужчин девушек. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник.

«Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало», — пояснил украинский военнопленный

По его словам, в ТЦК сейчас огромный дефицит людей, поэтому они придумывают различные схемы, чтобы заманить украинцев к себе.

Ранее жители Кривого Рога радовались в соцсетях удару российского беспилотника по зданию военкомата.

До этого координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что на Украине уже растет число открытых конфликтов между населением и сотрудниками ТЦК. Украинцы начали ставить дозоры, выходить толпой против военкомов, мешая мобилизации.