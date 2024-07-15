Путин не будет связываться с Трампом после стрельбы в Пенсильвании

Песков: Путин не общался с Трампом после стрельбы, контактов не планируется

Президент России Владимир Путин не связывался с пережившим попытку покушения экс-лидером США Дональдом Трампом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, никаких контактов с политиком у главы государства не планируется, сообщило РИА «Новости» .

«Нет, он не связывался, и не планируется никаких контактов», — лаконично ответил пресс-секретарь президента на вопрос журналистов в ходе традиционного брифинга в понедельник.

Стрельба на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошла 13 июля. Политика спасло то, что он вовремя повернул голову, и пуля задела только его ухо. Его здоровью ничто не угрожает.

Миллиардер Илон Маск обвинил в случившемся Секретную службу США, которая не смогла обеспечить на мероприятии должный уровень безопасности. Из-за стрельбы, помимо Трампа, пострадали три человека. Один из них умер. Ему было 50 лет. Состояние двоих оценивают как критическое.

Подозреваемого в преступлении ликвидировали. Известно, что стрелком был 20-летний Томас Мэтью Крукс. Мужчина прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.