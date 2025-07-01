Лукашенко призвал белорусов молиться

Белорусский народ должен на нынешнюю власть «молиться» уже потому, что страна не участвует в вооруженных конфликтах. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время принятия кадровых решений во Дворце Независимости, сообщило БелТА .

В последний день июня белорусский лидер принял кадровые решения по кандидатурам новых председателей районных исполкомов. Кроме того, Лукашенко обратил внимание местных руководителей на такие ключевые направления, как работа с кадрами, укрепление экономического потенциала страны и, в частности, агропромышленного комплекса. Белорусский лидер потребовал, чтобы они добивались кадровой дисциплины во вверенных им районах.

«Многие [говорят]: „Вот, крепостное право, крепостное право“. Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии и вокруг нее хватает «змей подколодных», готовых вмешаться в ее внутренние дела, как только появиться такая возможность. Поэтому чиновники должны решать вопросы, «которые на поверхности», не допуская появления проблем внутри страны и осложнения ситуации.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт объяснила освобождение оппозиционного политика Сергея Тихановского гуманными соображениями.