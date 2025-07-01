Обломки БПЛА повредили стекла в одном из домов в Таганроге

В Таганроге в результате падения обломков украинского беспилотника были повреждены стекла в одном из домов, обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Силы противовоздушной обороны обезвредили дрон ВСУ в небе над Таганрогом.

«В результате падения его обломков по адресу 7-я Садовая площадка, 12, были повреждены стекла в доме. Пострадавших нет», — уточнила глава города.

По словам Камбуловой, она провела экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС на месте происшествия. Кроме того, создали оперативный штаб и рабочую группу, чтобы установить объемы повреждений.

Специалисты зафиксируют нанесенный ущерб, чтобы принять решение об оказании помощи. Рабочая группа займется проверкой утром 1 июля.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 15 дронов ВСУ самолетного типа за прошедшую ночь. Дежурные средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над Курской область и еще пять — над акваторией Азовского моря.