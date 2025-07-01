Поиск 14-летней девочки объявили в двух городах Урала

Отряд «ЛизаАлерт» пятый день ищет 14-летнюю девочку в Екатеринбурге и Челябинске

В Свердловской области пропала 14-летняя школьница, ее поиски длятся пятый день. Кроме Екатеринбурга волонтеры работают в Челябинске, сообщила пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».

Девочка 2011 года рождения носила бордовые кроссовки, черные джинсы, ветровку и футболку. Ее рост 164 сантиметра, волосы каштановые, глаза зеленые. С 27 июня местонахождение школьницы неизвестно, поиски ведутся в Челябинске и Екатеринбурге.

Ранее полиция нашла живой 14-летнюю девочку с Урала. В начале июня 24-летний иностранец вывез ее из Екатеринбурга и две недели удерживал в Челябинске. Вычислить местонахождение подростка удалось по сигналу мобильного телефона. После освобождения ее отвезли в подразделение по делам несовершеннолетних.