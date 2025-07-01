Верховный суд поставил точку в спорах о разделе купленной до брака квартиры

ВС России: купленная до брака квартира не делится между супругами при разводе

Фото: РИА «Новости»

При разводе супруг не сможет претендовать на половину квартиры, купленной его бывшим партнером до брака, но получит право отсудить свой вклад в ее покупку. Такое определение дала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России, сообщило РИА «Новости».

Прецедентом стала тяжба бывших супругов из Ставрополя. Мужчина заключил договор долевого участия до похода в ЗАГС, но вложил в уплату долга общие накопления, подаренные на свадьбу деньги, средства своих родственников и семьи будущей жены. Право собственности он оформил после бракосочетания. При разводе женщина потребовала признать квартиру совместно нажитым имуществом и поделить пополам.

«Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака <…> не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью», — постановила судебная коллегия.

Несмотря на это, бывшая жена сможет отсудить часть своих вложений. Верховный суд напомнил, что российское законодательство предусмотрело право требовать компенсацию соразмерно доле в общем имуществе семьи и возмещения половины потраченных средств. Для этого женщине предстоит доказать в суде факт расходов.

Ранее Верховный суд не признал совместно нажитым имущество, купленное в гражданском браке. «Известия» сообщили, что в этом случае имеет значение лишь то, кто являлся официальным владельцем.

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