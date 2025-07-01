Верховный суд поставил точку в спорах о разделе купленной до брака квартиры

ВС России: купленная до брака квартира не делится между супругами при разводе

При разводе супруг не сможет претендовать на половину квартиры, купленной его бывшим партнером до брака, но получит право отсудить свой вклад в ее покупку. Такое определение дала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России, сообщило РИА «Новости» .

Прецедентом стала тяжба бывших супругов из Ставрополя. Мужчина заключил договор долевого участия до похода в ЗАГС, но вложил в уплату долга общие накопления, подаренные на свадьбу деньги, средства своих родственников и семьи будущей жены. Право собственности он оформил после бракосочетания. При разводе женщина потребовала признать квартиру совместно нажитым имуществом и поделить пополам.

«Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака <…> не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью», — постановила судебная коллегия.

Несмотря на это, бывшая жена сможет отсудить часть своих вложений. Верховный суд напомнил, что российское законодательство предусмотрело право требовать компенсацию соразмерно доле в общем имуществе семьи и возмещения половины потраченных средств. Для этого женщине предстоит доказать в суде факт расходов.

Ранее Верховный суд не признал совместно нажитым имущество, купленное в гражданском браке. «Известия» сообщили, что в этом случае имеет значение лишь то, кто являлся официальным владельцем.