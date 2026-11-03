МИД вызвал временного поверенного в делах Норвегии после ареста имущества России

Решительный протест получил временный поверенный в делах Норвегии в Москве Бьерн Свенунгсен, вызванный в МИД России в связи с новыми арестами российского имущества по ходатайству украинских компаний. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломату напомнили, что на территории Норвегии находится научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», попавшее под арест по иску украинской компании «Нафтогаз». Апелляцию владельца судна суд оставил без удовлетворения.

При этом само судно не приспособлено долго находится в арктических условиях, что скажется на его работоспособности и грозит последствиями для экологии района. Кроме того, на борту остался экипаж, которому оказывает помощь Генеральный консул России на Шпицбергене.

В МИД подчеркнули, что потребовали от Норвегии соблюдать нормы международного права и положения Договора о Шпицбергене, предусматривающие свободный доступ стран-участниц на архипелаг.

После введения Норвегией односторонних санкций авиасообщение между Россией и Шпицбергеном прекратилось.

«„Профессор Молчанов“ был единственным транспортным средством, обеспечивающим прямую доставку на архипелаг сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов», — заявили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что намерены добиться снятия арестов со всего российского имущества, включая пять единиц недвижимости, заблокированных в конце сентября этого года по решению норвежского суда.

В начале сентября в Россию вернулись 69 пассажиров арестованного в Норвегии научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Ограничение на стоящее в порту Баренцбурга суд наложил по иску украинского «Нафтогаза».