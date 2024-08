«Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков, грубо нарушив правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации», — отметили в дипмиссии.

В посольстве заявили, что содействие Украине «останется пятном на репутации редакции и лично для Филп».

Британская журналистка ранее опубликовала материал, в котором показала работу солдат ВСУ с жителями Курской области. В Судже украинские боевики демонстрировали населению сфабрикованные видеоматериалы, чтобы дискредитировать ВС России.

Ранее Россия сообщила о новом санкционном списке в который вошли журналисты американских изданий The New York Times, The Washington Post и британского The Daily Telegraph.