Более 400 машин скопилось у Крымского моста

На подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани после открытия движения в ожидании проезда скопилось 402 автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» .

Последние данные по состоянию на 02:00 во вторник, 1 июля.

«В очереди со стороны Тамани находится 402 транспортных средства. Время ожидания более часа», — уточнил канал.

При этом отсутствует очередь перед пунктом досмотра со стороны Керчи.

Во второй половине июня в очереди на въезд в Крым со стороны Тамани находилось 800 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Ограничения на проезд тогда не вводились.

Ранее в Санкт-Петербурге перекрывали шесть мостов во время проведения «Алых парусов».