Журналист Боуз раскритиковал вечеринку с ванной шампанского в Одессе

Украинские элиты проводят веселые вечеринки с ваннами шампанского на фоне огромных потерь ВСУ и потоков беженцев в Европу. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X.

Возмущение автора вызвал недавний концерт в Одессе певца Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка.

«Беженцы продолжают течь в Европу. Шампанское продолжает течь рекой для украинской элиты. Время вечеринок в Одессе. Буквально ванны французского шампанского», — отметил Боуз.

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео выступления Данилко в Одессе, на котором молодежь заказала целую ванну шампанского Моеt & Chandon.

Стоимость этого напитка начинается от двух тысяч гривен (около 3,7 тысячи рублей). В ролике можно увидеть десятки таких бутылок.

Ранее в полицию Киева поступила жалоба на Данилко из-за исполнения песен на русском языке. С 2023 года в городе действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального контента.