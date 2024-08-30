Корреспондент побывала в Судже и в одной из соседних деревень, где запечатлела, как украинские военные демонстрируют местным жителям сфабрикованные видеоматериалы, чтобы дискредитировать российскую армию.

Газета также опубликовала фотографии, сделанные в Курской области фотографом Ианом Уиттакером.

Ранее ФСБ сообщила о том, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудили уголовное дело. Работники СМИ незаконно проникли на территорию России и вели фото и видеосъемку. Также фигурантом уголовного дела стал работник Deutsche Welle* Николаса Коннолли, он работал в Судже, куда проник вместе с ВСУ.

*Признана иноагентом в России.