Журналистка из Британии показала, чем занималась во время незаконного визита в Курскую область

Журналист Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области

Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Фото: Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Британская журналистка Кэтрин Филп незаконно посетила Курскую область и опубликовала материал, в котором показала работу солдат ВСУ с местным населением. Статью опубликовала газета The Times.

Корреспондент побывала в Судже и в одной из соседних деревень, где запечатлела, как украинские военные демонстрируют местным жителям сфабрикованные видеоматериалы, чтобы дискредитировать российскую армию.

Газета также опубликовала фотографии, сделанные в Курской области фотографом Ианом Уиттакером.

Ранее ФСБ сообщила о том, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудили уголовное дело. Работники СМИ незаконно проникли на территорию России и вели фото и видеосъемку. Также фигурантом уголовного дела стал работник Deutsche Welle* Николаса Коннолли, он работал в Судже, куда проник вместе с ВСУ.

*Признана иноагентом в России.

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dpa

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