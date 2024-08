Россия закрыла въезд для 92 граждан США

«В порядке реакции на проводимый администрацией Дж. Байдена русофобский курс… <…>, составной частью которого стали „ковровые“ санкции… <…>, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 92 граждан США», — указали в заявлении.

В министерстве отметили, что запрет на въезд ввели для представителей американских силовых ведомств, глав основных компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих оружие на Украину и спонсирующих ее.

Кроме того, в список попали авторы популярных американских изданий, распространяющих ложную информацию о России и ее армии. В частности, в перечень включили журналистов The Wall Street Journal, The New York Times и Washington Post.

В российском МИД напомнили США о наказании, последующем за враждебные действия. Практику запрета на въезд планируется продолжить для тех, кто вовлечен в антироссийскую деятельность.

На прошлой неделе Соединенные Штаты расширили список санкций против России. Под ограничения попали 400 физических и юридических лиц.