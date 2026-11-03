Более 82 тысяч человек остались без электричества из-за бури в Бразилии

Мощная буря нарушила электроснабжение и движение транспорта в бразильском городе Маринга. Без электричества остались более 82,2 тысячи потребителей, около 34% от общего числа в городе, сообщило местное издание Maringa Post .

Согласно информации системы мониторинга Simepar, скорость порывов ветра достигала 81 километра в час, а за первые часы понедельника выпало почти 40 миллиметров осадков.

Упавшие деревья перекрыли дороги, повредили автомобили, здания, светофоры и автозаправочную станцию. Пострадали также церковь и штаб-квартира городской пожарной службы.

Мэр Маринги Силвиу Баррус объявил состояние публичного бедствия, чтобы ускорить устранение последствий стихии. Муниципальные службы расчищают улицы и оценивают ущерб.

Жителей предупредили об опасности приближения к оборванным проводам и упавшим деревьям. Перебои с электричеством зафиксировали и в других муниципалитетах штата Парана.

Ранее торнадо на юге Франции повредил около 300 домов.