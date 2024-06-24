Раскрыта реакция США на удар ВСУ по Севастополю

Telegraph: удар ракетами ATACMS по Севастополю усилит обеспокоенность США

Фото: РИА «Новости»

Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю, жертвами которого стали мирные люди, усилит обеспокоенность в США по поводу разрешения бить американским вооружением по российским регионам. Об этом написала газета The Telegraph.

«Украина не комментировала ситуацию, но этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил в отношении использования снаряжения США для нанесения ударов по России», — отметили в статье.

Ее авторы выразили уверенность, что киевский режим хочет получить «больше свободы» для нанесения ударов в глубине России, при этом в Белом доме якобы «обеспокоены тем, что это приведет к эскалации».

По данным Минобороны, 23 июня украинские боевики запустили по Севастополю поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. В результате удара пострадали свыше 150 человек.

По мнению американского журналиста Джексона Хинкла, наведение американских ракет ATACMS, которые ВСУ выпустили для удара по российскому региону, стало актом войны.

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