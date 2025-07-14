Росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений в Пушкино

Сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии задержали 40-летнего гражданина. Его подозревают в нанесении ударов ножом местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Во время патрулирования сотрудники получили сообщение об инциденте на улице Полевой в поселке Правдинский. Уже на месте они выяснили, что у двух мужчин случился конфликт. Один из них нанес другому резаные раны по различным частям тела, а после скрылся. Стражи порядка оказали 30-летнему пострадавшему первую помощь и вызвали скорую.

Далее по приметам сотрудники Росгвардии начали поиски преступника. Спустя недолгое время они смогли задержать нападавшего в его доме. Злоумышленника передали полиции. В отделе выяснилось, что мужчина уже совершал аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело.