Девочка утонула на глазах у сестры в Новой Москве
В реке Десна в Новой Москве утонула 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, школьница и ее двоюродная сестра отпросились у родственников погулять во дворе. Выйдя на улицу, девочки решили пойти купаться.
Они пришли на реку и заплыли на глубину. Одна из девочек стала тонуть и не смогла самостоятельно выплыть. Школьница утонула на глазах у сестры.
Обстоятельства происшествия взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.
Ранее стало известно о гибели многодетной матери на реке Мокша в Мордовии. Женщина и ее старшая дочь утонули, спасая 13-летнюю девочку.
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