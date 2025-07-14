Девочка утонула на глазах у сестры в Новой Москве

В реке Десна в Новой Москве утонула 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, школьница и ее двоюродная сестра отпросились у родственников погулять во дворе. Выйдя на улицу, девочки решили пойти купаться.

Они пришли на реку и заплыли на глубину. Одна из девочек стала тонуть и не смогла самостоятельно выплыть. Школьница утонула на глазах у сестры.

Обстоятельства происшествия взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее стало известно о гибели многодетной матери на реке Мокша в Мордовии. Женщина и ее старшая дочь утонули, спасая 13-летнюю девочку.