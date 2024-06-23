Удар ATACMS по Севастополю в США назвали актом войны

Журналист Хинкл: наведение ракет США для удара по Севастополю — это акт войны

Наведение США ракет ATACMS, которые ВСУ выпустили для удара по Севастополю, стало актом войны. Об этом американский журналист Джексон Хинкл написал в социальной сети X.

«Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны», — отметил он.

Аналогичную позицию высказал военный эксперт Алексей Живов. По его словам, разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk наводил ракеты, которыми ВСУ нанесли удар по Севастополю.

По данным Минобороны, украинские боевики запустили по Севастополю поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Одна ракета сбилась с курса и взорвалась над курортной зоной.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки пострадали более до 150 человек. Медики госпитализировали 82 пострадавших. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело.