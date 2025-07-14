Итоги завершившегося учебного года подвели в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. На встрече подвели итоги 2024-2025 учебного года, обсудили вопросы капитального ремонта школ и обновления дорог.

Всего в городском округе Серпухов в этом году 935 юношей и девушек окончили одиннадцатый класс. Из них 98 выпускников — золотые медалисты, 86 человек завершили учебу с серебряной медалью, 14 ребят сдали Единый государственный экзамен на сто баллов, двое и четверо учащихся стали победителям и призерами Всероссийской олимпиады школьников соответственно.

В новом учебном году в дошкольные учреждения округа отправятся 8356 детей, а в школы — 24875. Все образовательные учреждения на 1 сентября в полном объеме обеспечили необходимой учебной литературой.

Также на встрече затронули тему капитального ремонта школ.

«В этом году масштабный объем ремонта — пять школ. Все работы и сроки их выполнения держу на личном контроле, чтобы в День знаний ребята вернулись в обновленные учреждения», — подчеркнул глава муниципалитета Алексей Шимко.

Не оставили без внимания на мероприятии и дорожную инфраструктуру. Уже отремонтировали 21 объект — это 10,3 километров дорог площадью 75,5 тысяч квадратных метров. Еще семь находятся в работе.