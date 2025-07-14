Вековой пожарный сарай стал экспозицией музея-заповедника «Мелихово» в Чехове

Строение, которое возвели в 1896 году, сохранилось в музее-заповеднике «Мелихово» практически в первозданном виде. Пожарный сарай расположен к северо-востоку от Дома русского писателя и врача Антона Чехова.

Сотрудники музея-заповедника отметили, что исторически этот участок не входил в границы усадьбы, а принадлежал деревне, что подчеркивает его общественное значение. Однако именно Антон Чехов инициировал его появление, поскольку в Мелихово пожары случались довольно часто.

В центре внимания оказался пожарный насос, который изобрел Густав Лист. Новатор был выходцем из Германии, основавшим в 1863 году в Москве производство противопожарного оборудования. Также в сарае расположился вспомогательный инвентарь: ведра, ухваты, телега, лом, топоры, вилы, лестница, багор, бочка и колокол, который оповещал жителей о чрезвычайных происшествиях.

Отметим, что деятельность музеев осуществляется в рамках региональной программы «Культура Подмосковья».