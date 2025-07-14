«Просто бизнес». Трамп заставил ЕС оплатить оружие для Украины и умыл руки

Военный эксперт Никулин: идея Трампа отрезвит ЕС от затрат на оружие для Украины

Объявивший о поставках вооружений для Украины за счет стран НАТО президент США Дональд Трамп выполнил свое обещание заставить Европу платить. Теперь им предстоит осознать, насколько поддержка киевского режима дорогое и невыгодное мероприятие. Об этом в комментарии 360.ru заявил военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.

Он подчеркнул, что решение Трампа быстро отрезвит европейских политиков и развеет все их иллюзии о возможности нанести стратегическое поражение России.

«Поддерживать киевских нацистов в 2025 году тоже самое, что поддерживать Гитлера в 1945-м, когда результат уже очевиден», — заявил Никулин.

Военный эксперт добавил, что даже обещанные Трампом Украине 17 установок противовоздушной обороны Patriot нужно произвести. Для этого потребуется не меньше года, а деньги европейские страны заплатят уже сейчас.

«Это попытка заставить Европу ответить за все те глупости, которыми она занималась в последнее время», — подчеркнул Никулин.

Для Трампа военный конфликт стал исключительно бизнесом, а европейские партнеры, осознавая объемы расходов на поддержку проигрывающей Украины, начнут постепенно отказываться от своих планов.

Президент США также дал намек российской стороне, чтобы она не теряла времени и действовала быстрее в достижении целей спецоперации. При этом сам Трамп в боевых действиях принимать участия не намерен.

«У него есть желание войти в историю как миротворец, а не как разжигатель третьей мировой войны. Он рассчитывает на получение Нобелевской премии мира, поэтому старается заставить европейских авантюристов понять, что война — это очень дорого и совершенно бесполезно», — подытожил Никулин.

Трамп в ходе пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Марком Рютте оценил новые поставки военной помощи Украине в миллиарды долларов. Он напомнил, что американские ракеты и боеприпасы купят страны альянса и направят на Украину.