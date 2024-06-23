ВСУ ударили по Севастополю ATACMS с кассетной боевой частью

Украина совершила террористическую атаку на Севастополь, применив поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре города около 12:15, уточнили в ведомстве. Четыре ракеты сбили дежурные средства ПВО.

«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — добавили в Минобороны.

Из-за падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, среди них есть дети. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что жертвами атаки ВСУ стали два человека, в том числе двухлетний ребенок. Позже он уточнил, что погиб еще один несовершеннолетний.