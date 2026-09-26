Европа делает все для срыва мирного процесса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров .

По его мнению, в урегулировании заинтересованы многие, включая администрацию США.

Министр отметил, что в Европе понимают тщетность своих попыток, но все равно мешают мирному регулированию и переговорам.

Он также обвинил Запад в накачивании украинского режима оружием. По словам Лаврова, Киеву помогают нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

«На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войн», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров отмечал, что Европа желает добиться перемирия на Украине только ради передышки и перевооружения киевского режима.