Лавров обвинил Европу в срыве мирного процесса по Украине
Европа делает все для срыва мирного процесса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его мнению, в урегулировании заинтересованы многие, включая администрацию США.
Министр отметил, что в Европе понимают тщетность своих попыток, но все равно мешают мирному регулированию и переговорам.
Он также обвинил Запад в накачивании украинского режима оружием. По словам Лаврова, Киеву помогают нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
«На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войн», — подчеркнул министр.
Ранее Лавров отмечал, что Европа желает добиться перемирия на Украине только ради передышки и перевооружения киевского режима.