Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию вокруг Украины

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Переговоры прошли на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«По этим и другим вопросам Йоханн Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», — подчеркнули в министерстве.

Встреча дипломатов произошла по инициативе немецкой стороны. В последний раз главы МИД двух стран встречались в 2022 году, однако в тот период этот пост в Германии занимала Анналена Бербок.

Ранее в штаб-квартире ООН Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Швейцарии Инацио Кассисом. Представитель России пошутил над коллегой, спросив, не уволят ли его после их совместного фото.