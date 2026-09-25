Лавров сделал заявление о начале переговоров по Евразийской хартии

В пятницу, 25 сентября, в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН прошла министерская встреча, положившая начало переговорному процессу по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«Мы предложили формировать новую архитектуру евразийской безопасности в качестве основы для мирного поступательного развития всех народов нашего самого крупного и самого богатого континента, который просто живет несколько древнейших цивилизаций», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, под совместным председательством которых прошло мероприятие, отметили, что переговоры по тексту Хартии поспособствуют установлению доверия и определению общих проблем.

В МИД отметили, что Хартия призвана закрепить принципы взаимодействия между государствами на Евразийском континенте. В их числе — принципы равенства и неделимости безопасности, а также ответственности стран в области региональной безопасности.

Итогом министерской встречи стало принятие совместного заявления о начале переговорного процесса, а также одобрение регламента рабочей группы по созданию Хартии.

Ранее стало известно, что Лавров провел переговоры с Вучичем на Генассамблее ООН.