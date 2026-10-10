Решение Хегсета о казни психиатра-стрелка в прямом эфире шокировало Пентагон

Сотрудники Пентагона до последнего не знали о решении министра обороны Пита Хегсета транслировать казнь военного психиатра Нидала Хасана в прямом эфире. Его заявление о публичном формате застало врасплох коллег. Об этом сообщил телеканал CNN .

Решение министра, одобренное президентом США Дональдом Трампом, вызвало вопросы в военных кругах. Во-первых, многие представители Пентагона и Сухопутных войск США узнали о нем лишь постфактум, из интервью Хегсета.

Во-вторых, в армии действуют правила относительно того, кто именно может наблюдать за приведением приговора в исполнение. Среди них родственники, пострадавшие, священник и журналисты.

О том, что расстрел Хасана 3 декабря пройдет публично, Хегсет сообщил в в эфире Real America’s Voice. Позже представитель Пентагона уточнил, что подразумевается трансляция казни в прямом эфире.

Хасан 5 ноября 2009 года расстрелял сослуживцев.Погибли 13 человек.