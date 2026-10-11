Хуситы пригрозили усилить удары по Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о намерении усилить удары по Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в телеграм-канале вооруженных сил хуситов, рассказало РИА «Новости» .

«Мы продолжим операции с нарастающей интенсивностью в глубине территории Саудовской Аравии, неуклонно следуя принципу „блокада за блокаду и эскалация за эскалацию“, <…> вплоть до прекращения агрессии и снятия блокады», — заявил Сариа.

Заявление прозвучало на фоне атак на аэропорты ближневосточного королевства, включая авиагавань Эр-Рияда. По предварительным данным, за два дня в результате этих атак погибли около 12 человек.

Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Эскалации предшествовали нападения хуситов на саудовские танкеры в Красном море. Движение объяснило эти действия ответом на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживал Эр-Рияд.