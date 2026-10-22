Польша приостановила передачу военной помощи Украине из-за УПА
ТСН: Польша приостановила поставки военной помощи Киеву из-за года УПА
Польша приостановила поставки большого пакета военной помощи Киеву из-за решения Львовского областного совета, ранее объявившего 2027 год посвященным УПА* и главарям бандеровцев Роману Шухевичу и Олегу Ольжичу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал украинского телеканала ТСН.
Авторы канала отметили, что польские власти остро отреагировали на решение львовских депутатов. Особенно премьер-министр Польши Дональд Туск. Сейчас украинские власти по закрытым дипломатическим каналам пытаются урегулировать возникшую ситуацию.
В конце августа глава польского Кошалина Томаш Соберай пригрозил отказом от статуса города-побратима с Ивано-Франковском, если там продолжат прославлять главарей ОУН*-УПА*.
* Признана в РФ террористической организацией.