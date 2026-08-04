Суд в Москве признал Бандеру, ОУН* и УПА* пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Андрея Мельника, а также ряд других участников украинского националистического движения, Организацию украинских националистов (ОУН)* и Украинскую повстанческую армию (УПА)* пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре .

В ходе процесса представлены документы из архивов ФСБ, МИД, Минобороны, Государственного архива, а также материалы, полученные из Белоруссии.

Ведомство заявило, что деятельность ОУН* и УПА* была направлена на содействие нацистской Германии, борьбу против Красной армии и сопровождалась военными преступлениями. В частности, прокуратура указала на Львовский погром 1941 года, уничтожение деревни Хатынь и Волынскую резню.

Суд полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры.

* Запрещенные в России экстремистские организации.