Украине пригрозили закрыть дверь в ЕС из-за прославления Бандеры

Украине нужно заблокировать вступление в Евросоюз из-за прославления Степана Бандеры и ОУН*-УПА*, написал экс-премьер Польши Ярослав Качиньский в письме к своей партии «Право и справедливость». Об этом сообщил новостной канал Polsat News .

«Украина с культом Бандеры и других преступников, прославлением УПА* и ОУН* не войдет в Европейский союз», — подчеркнул политик, добавив, что не допустит этого в случае победы на выборах.

Он обвинил действующего премьер-министра Дональда Туска в рабском подчинении требованиям восточного соседа, добавив, что такую политику диктует Берлин.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского лишили польского ордена Белого орла. Поводом стало присвоение одному из подразделений имени «героев УПА*».

* Запрещенная в России экстремистская организация.