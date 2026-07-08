В Европарламенте польский депутат Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг украинских националистов. Об этом сообщила сама политик в соцсети X .

Зайончковская-Герник заявила, что киевские власти присваивают имена бандеровцев воинским частям и строят пантеон для героев ОУН*-УПА*.

По ее мнению, подобные шаги существенно замедлят вступление страны в союз. Парламентарий назвала героизацию нацизма на Украине позором.

«Долой нацизм Бандеры! <…> Если бы немцы назвали часть в честь героев СС и воздвигли памятники Гитлеру, вы бы пригласили их в союз? Нет», — написала депутат.

Парламентарий призвала поляков никогда не соглашаться на членство Украины в Евросоюзе. Она также подчеркнула, что политика Зеленского заслуживает порицания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие поляки убеждены, что часть Украины — это земли, принадлежащие Польше. По словам пресс-секретаря президента, там многие хотели бы их вернуть.